Глава КНР поздравил Путина с Новым годом

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин поздравил с Новым годом президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Я глубоко удовлетворен результатами развития отношений между КНР и Россией. В 2022 году наши страны отметят китайско-российский Год спорта, и мы впишем новую страницу в историю дружбы двух стран, передающейся из поколения в поколение», — передает слова Си Цзиньпина сайт китайского МИД.

Председатель КНР также напомнил, что российский президент посетит зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Он также заверил, что готов поддерживать сотрудничество с Россией в сфере освоения космического пространства, в энергетике и в области торговли.

Ранее стали известны получатели поздравительных открыток от Путина. Среди некоторых из них — глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент США Джо Байден, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Си Цзиньпин, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и королева Елизавета II. Всего российский президент поздравил лидеров 42 стран.

Отмечается, что при этом российский президент не поздравил с Новым годом президентов Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.