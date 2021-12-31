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Стало известно о спецоперации ЕС, Украины и Молдавии по блокаде Приднестровья

WarGonzo: 1 января Украина и Молдавия начнут программу экономической блокады Приднестровья

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Украина и Молдавия начнут спецоперацию по блокаде Приднестровья после 1 января 2022 года. Об этом стало известно Telegram-каналу WarGonzo.

По данным канала, операция проводится на деньги миссии Европейского союза по приграничной помощи Украине и Молдове (EUBAM). Миссия поможет Кишиневу создать инфраструктуру, с помощью которой можно будет полностью подчинить себе контроль за ввозом товаров в регион. Молдавские ограничения коснутся и товаров первой необходимости, утверждает WarGonzo: в том числе, в Приднестровье не смогут ввозить лекарства российского и белорусского производства.

Эта информация не опубликована на сайте EUBAM.

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Виктория Кондратьева
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