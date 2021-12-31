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12-летний мальчик повторил популярный трюк из TikTok и получил тяжелейшие ожоги

Подросток повторил челлендж со «свистящей» бутылкой из TikTok и попал в больницу

Кадр: @ mr.cavscience / TikTok

Американский 12-летний подросток решил повторить популярный челлендж из TikToka со «свистящей» бутылкой и попал в больницу с тяжелейшими ожогами тела. Об этом пишет Daily Mail.

Во вторник вечером, 28 декабря, пожарная часть Ист-Хейвена (штат Коннектикут, США) отреагировала на вызов из одного из жилых домов города. 12-мальчик, имя которого не раскрывается, попробовал повторить трюк из TikTok: его суть заключается в том, что в бутыль большого размера наливается спирт, а когда пары заполняют все пространство емкости, в тару кидается зажженная спичка — эффектное синее пламя спускается волной от горлышка к основанию.

Тем не менее, в ходе эксперимента подросток получил серьезные травмы и был доставлен в ожоговый центр местной больницы. «Инцидент мог легко привести к летальному исходу, а также к серьезному пожару в доме», — отметил начальник пожарной охраны.

Ранее в апреле другой американский подросток решил повторить опасный челлендж из TikTok под названием «блэкаут» и повредил себе мозг из-за асфиксии.

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Дарья Рыбак
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