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Госдеп выделит 11 миллионов рублей на помощь трансгендерам в азиатской стране

Госдеп США выделит 150 тысяч долларов на программу поддержки трансгендеров Пакистана

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Госдепартамент США выделит 150 тысяч долларов (более 11 миллионов рублей) на программу поддержки трансгендеров в Пакистане. Внешнеполитическое ведомство объявит открытый конкурс заявок на гранты проектов помощи. Об этом пишет RT со ссылкой на документы Госдепа.

Речь идет о проектах поддержки пакистанских трансгендеров в возрасте от 18 до 40 лет: им помогут установить контакты с американскими специалистами, которые будут оказывать им содействие. Кроме того, специалисты из США помогут им «приобрести профессиональные навыки и знания, которые необходимы для развития их экономических возможностей». Выделенные деньги пойдут и на усвоение «передовых практик», чтобы жители южноазиатской страны могли интегрироваться в общество.

«Получить грант может имеющая законный статус некоммерческая и негосударственная организация, которая отвечает техническим и юридическим требованиям США и Пакистана», — заключили в Госдепе.

В апреле 2020-го посольство США в Будапеште решило проспонсировать проекты, которые «будут способствовать правдивому признанию трагических событий Второй мировой войны». В тексте сказано, что эти проекты могут быть связаны с историями об актах «советской тирании» в Венгрии.

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Виктория Кондратьева
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