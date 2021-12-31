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Вирусолог рассказал об особенностях новой российской вакцины от COVID-19

Вирусолог Викулов о вакцине «Конвасэл»: это концентрат или суспензия нового SARS-CoV-2

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Новая российская вакцина от COVID-19, получившая название «Конвасэл», будет эффективнее воздействовать на клеточный иммунитет. Об особенностях препарата рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Вирусолог отметил, что «Конвасэл» — инактивированная вакцина, которая продемонстрировала хорошие результаты во время доклинических испытаний. «По сути, это концентрат или суспензия нового SARS-CoV-2. Это инактивированная вакцина, близкая к тем, которые создаются по классической методике — цельновирионные. При этом убит возбудитель», — объяснил он.

Специалист уточнил, что в настоящий момент решается вопрос о регистрации препарата, который был создан в Санкт-Петербурге. По его словам, вакцина примечательна тем, что оказывает особенное влияние на клеточный иммунитет. О том, насколько эффективнее данный препарат справляется с защитой от коронавируса в сравнении с другими вакцинами, станет известно после проведения клинических исследований.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что новая российская вакцина от COVID-19 «Конвасэл» может быть зарегистрирована до конца первого квартала наступающего года. При этом она отметила, что среди тех, кто привился вакциной от ФМБА в рамках испытаний, заболевших пока не наблюдается.

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Варвара Кошечкина
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