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В Казахстане откроют филиалы ведущих российских вузов

Власти России и Казахстана договорились об открытии филиалов российских вузов в республике

В Казахстане захотели открыть филиалы ведущих российских высших учебных заведений. О наличии соответствующих договоренностей между властями государств со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки республики (МОН) сообщает ТАСС.

В сообщении ведомства уточняется, что МОН сейчас активно обсуждает открытие филиалов ведущих зарубежных вузов на территории Казахстана. Данный вопрос поднимался и в ходе бесед с представителями России. «24 декабря состоялся телефонный разговор министра образования и науки Асхата Аймагамбетова с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым. Министры обсудили вопросы сотрудничества в сфере высшего образования и науки, а также подписания нового межправительственного соглашения о сотрудничестве», — подчеркнули в пресс-службе, отметив, что в рамках имеющихся договоренностей 28 декабря в Москву направили делегацию из Казахстана.

В МОН заявили, что во время визита члены делегации подняли вопрос о сотрудничестве в ходе встреч с российскими коллегами: в частности, упоминается о встрече с представителями Министерства науки и высшего образования РФ, руководством Московского физико-технического института, Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. «Посетили эти вузы и провели переговоры по вопросам сотрудничества и открытия филиалов российских университетов у нас в стране», — рассказал вице-министр образования и науки Казахстана Куанышем Ергалиевым, который возглавил делегацию.

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Варвара Кошечкина
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