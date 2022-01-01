Джонсон пообещал британцам максимально использовать возможности Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал согражданам максимально использовать возможности выхода королевства из состава сообщества (Brexit). Соответствующее обращение политика опубликовано на британском государственном портале gov.uk.

Джонсон отметил, что 1 января 2022 года исполняется год с момента вступления в силу Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией. С тех пор британское правительство уже приняло ряд эффективных мер, в частности, установило новую систему иммиграции, основанную на баллах. Также Великобритания провела самую быструю кампанию по вакцинации, говорится в документе.

Джонсон подчеркнул, что цель властей — и дальше использовать Brexit, чтобы Британия могла процветать как современная, динамичная и независимая страна.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. Стороны договорились о переходном периоде до конца года, во время которого в Соединенном Королевстве продолжила действовать большая часть законов ЕС. Если бы Лондон и Брюссель не успели заключить новое соглашение о торговле до конца декабря, Великобритания перестала бы быть частью общего европейского рынка, что привело бы к введению таможенных границ между страной и ЕС. Переходный период завершился 1 января 2021 года.