В России за сутки выявили менее 20 тысяч случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 19 751 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. 847 человек умерли от последствий COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в субботу, 1 января.

Сравнительно с показателями пятницы, 31 декабря, заболеваемость немного снизилась: накануне фиксировалось более 20 тысячи случаев заражения.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве — 2472 человека, в Санкт-Петербурге — 1534 человека, в Московской области — 1271 человек. Меньше всего случаев инфекции зафиксировано за сутки в Ненецком автономном округе и на Чукотке: там зарегистрированы пять и два человека с COVID-19 соответственно.

С начала пандемии в России выявлено 10 519 733 случая коронавируса в 85 регионах. За этот период зафиксировано 309 707 летальных исходов, выздоровели 9 497 063 человека.