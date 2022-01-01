Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Индии 12 человек погибли из-за давки в храме

12 человек погибли в результате давки после спора в храме Вайшно-деви в Индии

Фото: Идрис Мохаммед / РИА Новости

На индийской союзной территории Джамму и Кашмир произошла давка в одном из храмов. Об этом сообщило информационное агентство ANI со ссылкой на министра обороны страны Раджнатха Сингха.

Инцидент случился в ночь на субботу, 1 января, в пещерном храме Вайшно-деви. Известно, что давка возникла из-за спора между паломниками. По предварительным данным, в результате погибли 12 человек, еще 13 пострадали.

Отмечается, что премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о компенсациях в размере 200 тысяч индийских рупий (2,7 тысячи долларов) родственникам погибших и 50 тысяч рупий (670 долларов) пострадавшим.

5 ноября прошлого года несколько человек погибли в результате давки на музыкальном фестивале Astroworld в Хьюстоне, штат Техас (США). Зрители, собравшиеся на выступление рэпера Трэвиса Скотта, пытались протолкнуться ближе к сцене, началась паника. Давка продолжалась около получаса, люди теряли сознание, многие получили травмы.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Ким Чен Ын назвал 2022-й годом «великой смертельной схватки»
Врач раскрыл верный способ вычислить игромана
Московский рынок начал обвешивать покупателей перед праздниками
В Индии 12 человек погибли из-за давки в храме
«Закипевшее» море в российском регионе сняли на видео
В России заявили о росте числа желающих служить в армии
В Японии придумали вакцину от коронавируса с пожизненной эффективностью
Российские ученые нашли способ восполнить недостаток пресной воды
В российском городе в пять раз вырос курортный сбор
Учительница самоизолировалась в туалете самолета после положительного ПЦР-теста
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter