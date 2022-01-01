В Турции рассказали о намерении использовать черноморский газ
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез рассказал о планах использовать черноморский газ в стране в текущем году. Об этом сообщает Anadolu.
В ходе визита на строящийся завод по переработке природного газа Филиос в районе Чайджума глава ведомства сообщил, что первоначальная мощность завода составит десять миллионов кубометров в сутки. Позже этот показатель планируется довести до 40 миллионов кубометров.
Площадь завода составит 320 гектаров. Промышленный комплекс будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2022 года.
«После подключения этого объекта к турецкой распределительной системе черноморский газ будет использоваться во всех уголках Турции. От этого выиграют и турецкий народ, и само государство», — сказал он.
В конце августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании увеличить поставки природного газа по «Турецкому потоку». Глава государства отметил, что Анкара и Москва придают большое значение сотрудничеству в экономическом секторе.