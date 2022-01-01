В Москве изменились правила проезда грузовиков

С 1 января в Москве поменялись правила проезда грузовиков. Об этом сообщается на сайте Московского транспорта.

С нового года грузовики свыше 3,5 тонны должны будут иметь пропуск, чтобы въехать в столицу. Раньше грузовики могли ездить по Москве без пропуска ночью, теперь же правило распространилось на любое время суток. Пропуск можно получить, предварительно зарегистрировавшись в Региональной навигационно-информационной системе (РНИС).

Решение властей обусловлено важностью МКАД как городской магистрали. Ежедневно по ней проезжают 1,3 миллиона машин. Такая загруженность провоцирует большее число аварий. Необходимость пропусков городские власти мотивируют снижением интенсивности движения, что потенциально поможет уменьшить число аварийных случаев..

Пропуска не отразятся на стоимости перевозимых товаров для конечных потребителей. Правила охватят лишь транзитные грузовики, следующие до конечной точки за пределами столицы. Грузовиков, обслуживающих Москву, новая система не коснется.

В 2021 году столица России заняла четвертое место в мире по пробкам на дрогах. За год московские водители провели в заторах в среднем 108 часов. На первом месте рейтинга оказался Лондон. Жители столицы Великобритании простояли в пробках в среднем 148 часов. Второе место занял Париж — в 2021 году жители города потратили на преодоление заторов в среднем 140 часов. Тройку лидеров замкнул Брюссель — в этом городе в пробках проводят около 134 часов.