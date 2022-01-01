Россиянам назвали способы тактично выпроводить гостей из-за новогоднего стола

Преподаватель ВГИК Алевтина Рогова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвала россиянам способы тактично выпроводить гостей из-за новогоднего стола. По ее словам, намекнуть о завершении застолья можно подачей чая и десерта, это устранит недопонимания.

Однако в некоторых случая можно обойтись без намеков, добавила эксперт. Она пояснила, что принято встречаться в позднее время не более двух часов, в крайнем случае — три.

Если в семье есть пожилые люди и маленькие дети, квартира не очень большая, а хозяйка разрывается между столом и спальней — пора прекращать празднование и уходить, даже если хозяева постеснялись дать это понять, подчеркнула Рогова.

«Намекать — это очень сложно. Обычно подают десерт. Любой десерт — это знак заключения, потому что иногда говорят: «может быть, чай попьём или кофе». А кто-то бы хотел подольше быть», — добавила специалист.

Рогова также раскритиковала привычку ходить в гости к одним и тем же людям, у которых большая квартира, а хозяйка хорошо готовит. По ее словам, такая традиция приводит к разрыву отношений, принимающая сторона может начать уходить от общения.

Эксперт порекомендовала приглашать таких людей в ответ в ресторан, театр или на концерт, организовать встречу за городом, если нет возможности собрать их у себя дома. Она напомнила, что подарки любят «отдарки» и посоветовала следовать этому правилу, чтобы избежать конфликтов и недомолвок.

Ранее россиян предупредили о штрафах в новогоднюю ночь. Адвокат Алексей Гавришев отметил, что закон не рассматривает праздник как исключение, добавив, что в Москве в новогоднюю ночь запрещается шуметь в обычное для других дней время: с 23:00 до 07:00. Людям также напомнили, что после праздников необходимо утилизировать елку. Не нужно выбрасывать ее в мусоропровод и канализацию

