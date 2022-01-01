Врач раскрыл верный способ вычислить игромана

В России около пяти-десяти процентов молодых граждан до 30 лет могут страдать игровой зависимостью. Такие данные ТАСС раскрыл врач-психиатр МГМУ имени Сеченова, кандидат медицинских наук Дмитрий Петелин.

По его словам, все основные проявления игромании представляют собой гиперболизированный вариант обычного поведения человека, однако вычислить зависимого и поставить достоверный диагноз можно на основании трех симптомов, отчетливо наблюдающихся на протяжении как минимум года.

В частности, речь идет о выраженном нарушении контроля за игровым поведением, то есть неспособности пациента контролировать время начала игры, ее частоту, интенсивность, длительность и окончание. «Человек с компьютерной зависимостью не может пропустить игру, если в его поле зрения попал компьютер, или появилась минимальная возможность поиграть. Более того, он практически не может остановить процесс», — заметил специалист.

Еще одним симптомом игромании Петелин назвал повышенный приоритет, отдаваемый играм в ущерб всем остальным формам активности, а третьим — продолжение игрового процесса даже несмотря на негативные последствия: когда, например, человек завалил сессию, но продолжает играть.

1 января Всемирная организация здравоохранения официально признала компьютерную игроманию болезнью. При этом диагноз может поставить только обученный профессионал-медик.