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Сенатор США пожаловался на «иррациональную истерию» из-за омикрона

Сенатор США Рубио назвал настоящим кризисом «иррациональную истерию» из-за омикрона

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американский сенатор Марко Рубио прокомментировал ситуацию с резким ростом числа заболевших омикрон-штаммом коронавируса в США. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

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По его словам, рекордные цифры положительных тестов на «больное горло» не являются кризисом. Сенатор отметил, что настоящий кризис — это «иррациональная истерия», когда люди без симптомов часами сидят в ожидании тестов и в течение 10 дней не выходят на работу. Таким образом он раскритиковал практику, когда люди «с больным горлом» обращаются в медицинские учреждения за тестами на COVID-19 из-за прихода в страну омикрона.

Ранее ведущий специалист США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи спрогнозировал пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в стране. По его мнению, он придется на конец января. Главный инфекционист отметил, что с учетом территории Соединенных Штатов и ситуации с вакцинацией выход на пиковые значения займет больше пары недель.

Марина Совина
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