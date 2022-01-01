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В Японии придумали вакцину от коронавируса с пожизненной эффективностью

Японские ученые работают над созданием вакцины, дающей пожизненный иммунитет к COVID-19

Фото: Stanislav Kogiku / Pool / Reuters

Специалисты из Токийского института медицинских наук во главе с профессором Митинори Кохарой работают над созданием вакцины от коронавируса, дающей пожизненный иммунитет. Об этом пишет Japan Times.

За основу была взята вакцина против оспы, которая была разработана в XVIII веке британским врачом Эдвардом Дженнером. Именно благодаря ей удалось побороть смертельное заболевание. Цель японских ученых создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2.

Как заявил Кохара, препараты, использующие вектор вируса осповакцины, «являются самыми мощными из всех». По его словам, указанный тип вакцины обладает небольшими побочными эффектами, при этом не нуждается в особых способах транспортировки и хранения. Кроме того, создание вакцины с пожизненной эффективностью может дать миру преимущество в борьбе с COVID-19.

Эксперименты на мышах с использованием рекомбинантного вируса осповакцины, кодирующего ген птичьего гриппа, показали высокие уровни антител, которые сохранялись более 20 месяцев. Планируется, что японский производитель лекарств Nobelpharma проведет первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины Кохары в первой половине 2023 года.

Ранее ученые Вашингтонского университета раскрыли высокую эффективность РНК-вакцин от COVID-19.

Ксения Назарова
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