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Раскрыта эффективность РНК-вакцин против коронавируса

Ученые Вашингтонского университета раскрыли высокую эффективность РНК-вакцин от COVID-19

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, возможно, являются самыми эффективными вакцинами против COVID-19, разработанными до сих пор. Результаты исследования ученых Вашингтонского университета, опубликованные в журнале Cell, раскрывают, что эффективность РНК-вакцин в предотвращении симптоматической инфекции высока и достигает 90 процентов.

В эксперименте приняли участие 15 добровольцев, каждый из которых получил две дозы РНК-вакцины с интервалом в три недели. Ученые извлекали из их лимфатических узлов герминативные центры, где активно делящиеся В-лимфоциты производят антитела, через 21, 28, 35, 60, 110 и 200 дней после первой дозы.

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Вакцина BNT162b2, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американской Pfizer, усиливает выработку антител, а также стимулирует иммунную память. Фоликулярные Т-хелперы, которые поддерживают активность других иммунных клеток в герминативных центрах, сохраняются в организме до шести месяцев после вакцинации. Когда число Т-хелперов начинает уменьшаться, защита против коронавируса обеспечивается долгоживущими клетками, продуцирующими антитела, и B-клетками памяти.

Ученые выяснили, что многие фоликулярные Т-хелперы реагируют на ту часть вируса, которая не подвергается мутациям и остается практически неизменной даже у омикрон-варианта. Основной мишенью антител, вырабатываемых после вакцинации, является S-белок, который связывается с рецепторами клеток человека. Мутации, происходящие в S-белке, обычно снижают эффективности нейтрализующих антител, однако некоторые части S-белка остаются неподверженными изменениям.

Первоначальные антитела, вырабатываемые в ответ на инфекцию, не столь эффективны как те, что производятся созревшими В-лимфоцитами. Т-хелперы презентуют антиген (чужеродную молекулу) вируса В-лимфоцитам, после чего те начинают синтезировать антитела или превращаются в В-клетки памяти.

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Александр Еникеев
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