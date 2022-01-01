Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Во Франции ввели обязательное ношение масок для детей

Власти Франции обяжут детей от шести лет носить маски в общественных местах из-за омикрона

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Власти Франции обяжут детей от шести лет носить защитные маски в общественных местах в связи с резким ростом случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом говорится в постановлении правительства, которое опубликовано на портале документов кабинета министров.

«Обязанность носить защитную маску, о которой говорится в данном постановлении, распространяется на лиц в возрасте шести лет и старше», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса во Франции и в США зафиксировали рекордный прирост заболевших за сутки с начала пандемии. Во Франции сообщили о 179 807 новых заболевших коронавирусом за 24 часа. Министр здравоохранения страны Оливье Веран предупредил, что к началу января прирост заражений может достигнуть 250 тысяч новых случаев ежедневно.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали четыре российских региона своими территориями
В Минтруда рассказали о компенсации работающим в праздники россиянам
Россияне в 2022 году начнут платить новый налог
Россияне рассказали о необычных местах встречи Нового года
Во Франции ввели обязательное ношение масок для детей
Раскрыто число участников марша в честь Бандеры в Киеве
Россиянин под Новый год зарезал возлюбленную у лифта и станцевал на камеру
Облитая кислотой в Петербурге девушка впервые рассказала о своем состоянии
В ЕС захотели присвоить ядерной энергетике «зеленый» статус
Три человека погибли в ДТП на российской дороге
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter