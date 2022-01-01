Во Франции ввели обязательное ношение масок для детей

Власти Франции обяжут детей от шести лет носить защитные маски в общественных местах в связи с резким ростом случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом говорится в постановлении правительства, которое опубликовано на портале документов кабинета министров.

«Обязанность носить защитную маску, о которой говорится в данном постановлении, распространяется на лиц в возрасте шести лет и старше», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса во Франции и в США зафиксировали рекордный прирост заболевших за сутки с начала пандемии. Во Франции сообщили о 179 807 новых заболевших коронавирусом за 24 часа. Министр здравоохранения страны Оливье Веран предупредил, что к началу января прирост заражений может достигнуть 250 тысяч новых случаев ежедневно.