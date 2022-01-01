Ким Чен Ын подвел итоги 2021 года

Лидер КНДР Ким Чен Ын подвел итоги прошедшего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Rodong Sinmun.

В своем выступлении он обратил внимание на ряд экономических достижений и сформулировал новые ориентиры для национального возрождения. Кроме того, Ким Чен Ын назвал 2021 год «годом гордых побед», который следует отметить в истории национального процветания.

Помимо этого Центральный комитет Трудовой партии Кореи (ТПК) опубликовал доклад, в котором подчеркнул, что активно внедряет методы стабилизации экономики в условиях пандемии коронавируса, а также отметил действующие меры, предусматривающие закрытие границ. Как заявили авторы документа, подобные шаги идут на пользу самостоятельному экономическому развитию страны.

Ранее СМИ обратили внимание на очередное изменение во внешности Ким Чен Ына. Северокорейский лидер стал выглядеть стройнее, чем когда-либо за все десять лет своего пребывания во главе государства.