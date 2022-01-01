«Закипевшее» море в российском регионе сняли на видео

На Сахалине сняли на видео редкое природное явление, которое называют кипящим морем. Соответствующим роликом житель региона поделился в Instagram.

На размещенных в сети кадрах видно, как на рассвете над побережьем острова поднимается густой туман от воды и скрывает причал и краны портового города.

«Я живу в Корсакове, и мои окна выходят как раз на залив. Утром встал, увидел эту красоту и первым дело побежал снимать, потому что такое пропустить нельзя», — рассказал в интервью «Сахалин.Инфо» автор видео россиянин Эдуард Абрамов. Он заметил, что в таком масштабе подобное явление, как правило, застать можно редко. Как правило, запечатленный на видео эффект создают первые серьезные морозы ниже минус 20 градусов, охлаждающие морскую воду.