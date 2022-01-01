Кличко указал на нужду в увеличенной военной помощи Запада до «вторжения России»

Мэр Киева Виталий Кличко указал, что Запад должен был намного раньше поддержать Украину и принять меры против предполагаемого «российского вторжения». О такой нужде он заявил в интервью The Telegraph.

«Ответ должен быть жестким и непоколебимым и включать в себя не только отключение России от мировых финансовых рынков, и введение личных санкций против высших должностных лиц России», — заметил градоначальник.

Собеседник издания заявил, что речь, к примеру, могла бы идти о предоставлении пакета увеличенной военной помощи с самыми передовыми технологиями и оружием.

29 декабря прошлого года представитель администрации США высокого ранга на брифинге для журналистов заявил, что Вашингтон готов расширить военную помощь Киеву в случае вторжения России на Украину. Он заявил, что США намерены дать ответ Москве, в том числе при помощи санкций против российской экономической и финансовой систем и за счет укрепления позиций НАТО на восточном направлении.

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Москва подчеркивает, что не имеет никаких агрессивных намерений. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.