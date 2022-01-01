Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России выросли страховые пенсии

Страховые пенсии в России с 1 января проиндексировали на 5,9 процента

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

С 1 января 2022 года в России на 5,9 процента проиндексированы страховые пенсии. Такое повышение заложено в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022-2024 годы.

Величина фиксированной выплаты к страховой пенсии с начала года составляет 6400 рублей. Также с 1 апреля вырастут и социальные пенсии, их проиндексируют на 7,7 процента.

Материалы по теме:
Потеряли берега. Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
Потеряли берега.Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
8 декабря
«Нелегальных майнеров придется сажать» Что будет с добычей криптовалют в России?
«Нелегальных майнеров придется сажать»Что будет с добычей криптовалют в России?
15 декабря

Кроме того, в декабре 2021 года президент России Владимир Путин пообещал, что пенсии будут увеличены выше фактического уровня инфляции. По итогам 2021 года, как оценивали в Центральном банке России, показатель должен превышать 8 процентов.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предполагал, что с января пенсии увеличат на 5,9 процента, но позднее индекс доведут до уровня реальной инфляции, и часть, которую пенсионеры недополучат, им компенсируют.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Россиянам рассказали об изменениях в стране с 1 января
На всей территории России отпраздновали Новый год
Россиянам назвали способы тактично выпроводить гостей из-за новогоднего стола
Захарова рассказала о своем новогоднем наряде
«Новогодний танец» кабана на льду в парке Лосиный остров обеспокоил россиян
Николь Кидман резко отреагировала на вопрос о Томе Крузе
Психолог рассказал о вреде подарков
Лукашенко рассказал о достижениях Белоруссии в 2021 году
Россияне смогут получить деньги за спорт
Государственные закупки силовиков засекретили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter