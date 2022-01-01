В России выросли страховые пенсии

С 1 января 2022 года в России на 5,9 процента проиндексированы страховые пенсии. Такое повышение заложено в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022-2024 годы.

Величина фиксированной выплаты к страховой пенсии с начала года составляет 6400 рублей. Также с 1 апреля вырастут и социальные пенсии, их проиндексируют на 7,7 процента.

Кроме того, в декабре 2021 года президент России Владимир Путин пообещал, что пенсии будут увеличены выше фактического уровня инфляции. По итогам 2021 года, как оценивали в Центральном банке России, показатель должен превышать 8 процентов.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предполагал, что с января пенсии увеличат на 5,9 процента, но позднее индекс доведут до уровня реальной инфляции, и часть, которую пенсионеры недополучат, им компенсируют.

