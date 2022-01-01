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Мясников назвал масочный режим беспомощным перед штаммом омикрон

Врач Мясников: изоляция и ограничения беспомощны перед омикрон-штаммом

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал поменять информационный фон и тактику освещения коронавируса из-за распространения нового омикрон-штамма. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Мясников назвал всеобщие ограничения передвижений, изоляцию, масочный режим и тестирования беспомощными перед новым штаммом. По его мнению, следует публиковать информацию только о проценте заполненных реанимаций и количестве смертей, чтобы не искажать ситуацию в восприятии общества. Он проиллюстрировал это примером США: в стране зафиксировали рекорд по числу заражений COVID-19 за сутки — 512553 случаев, при этом смертность не возросла. «Франция тоже бьет все "рекорды" по положительным тестам, но смертность минимальная — 180 человек в день при 200 тысячах инфицированных. Реанимации там полупустые», — заключил эксперт. Он напомнил, как год назад предсказывал мутацию вируса к большей заразности и сниженной смертности.

«Уже сегодня в США сократили вдвое время карантина для лиц с положительными тестами. А то, например, множество авиарейсов приходится откладывать, так как не хватает пилотов, механиков, стюардов — все на карантине с насморком или вообще бессимптомно. Работать некому», — написал доктор.

Ранее Мясников дал прогноз о том, когда в России может начаться рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса. По мнению специалиста, это может произойти после того, как волна штамма пойдет на спад в Европе. Врач также напомнил читателям о важности вакцинации от COVID-19.

Марина Совина
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