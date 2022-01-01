В России снизились пошлины на экспорт нефти

В России пошлина на экспорт нефти с 1 января снизилась на 30,8 доллара и теперь составляет 46,7 доллара за тонну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минэкономразвития.

Отмечается, что данное снижение размера пошлины обусловлено налоговым маневром нефтяной отрасли, в рамках которого ежегодно величина пошлины сокращается на одну шестую от ее полного значения.

С 1 января пошлина на светлые нефтепродукты и масла снижена с 23,2 до 14 долларов за тонну, на темные — с 77,5 до 46,7 доллара. В то же время пошлина на экспорт товарного бензина составит 14 долларов, прямогонного (нафты) — 25,5 доллара. При этом пошлина на сжиженный газ (СПБТ) снижена до 120,8 доллара против прежних 168,8 доллара за тонну ранее, на чистые фракции СУГ — до 108,7 доллара, на кокс — до 3 долларов.

Ранее сообщалось, что российские нефтяные компании в 2021 году получат из бюджета рекордные 650 миллиардов рублей в рамках демпфера (компенсации за сдерживание цен на топливо на внутреннем рынке). Выплаты за поставки бензина и дизтоплива на рынок страны по ценам ниже экспортных будут в два раза больше, чем в 2019 году. Суммарно госсубсидии нефтяникам за дешевый бензин могут составить 1,25 триллиона рублей.