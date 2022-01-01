Россиянам назвали способ лечиться в частных клиниках по ОМС

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Юрист Мырсина: частные клиники могут оказывать медпомощь в рамках ОМС

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Частные клиники могут оказывать медпомощь в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист практики здравоохранения и технологии BGP Litigation Анастасия Мырсина.

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По ее словам, при обращении в частную клинику пациента обязаны проинформировать о возможности получения медицинских услуг в рамках ОМС. Однако оказание услуг на бесплатной основе в ряде случаев невозможно. Например, Например, без направления участкового терапевта нельзя обратиться к врачу-специалисту частной клиники за услугой в рамках ОМС. Также бесплатную помощь не окажут лицам без российского гражданства или при анонимном обращении.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что россияне смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе и получить полис ОМС в цифровом виде в 2022 году. По его словам, электронный документ будет формироваться автоматически при рождении или получении гражданства. Сейчас заявление на выпуск цифрового полиса ОМС можно оформить при наличии учетной записи на портале госуслуг. Министр отметил, что подобная инновация ускорит коммуникацию между медучреждением и пациентом.

Марина Совина
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