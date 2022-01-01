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На всей территории России отпраздновали Новый год

Жители Калининграда последними в России встретили Новый 2022 год

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На всей территории России наступил Новый 2022 год. Об этом сообщает ТАСС.

Последними в стране его встретили жители Калининградской области, которая является самым западным регионом России. Там праздник наступил в 01:00 по мск.

В администрации Калининграда рассказали, что из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, массовые мероприятия в новогоднюю ночь и первые дни года не проводятся. Официального фейерверка также не планируется.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением. Он обратил внимание на трудности уходящего года и пожелал гражданам крепкого здоровья. Новогоднее обращение президента в конце 2021 года оказалось самым продолжительным. Оно длилось 6 минут и 22 секунды, его объем составило около 700 слов.

Марина Совина
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