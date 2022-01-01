Москвичам предсказали оттепель в первый день после Нового года

Жителям Москвы предсказали оттепель в первый после Нового года. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Согласно данным службы, днем в столице ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса. Погода будет облачная с небольшими осадками в виде мокрого снега. При этом порывы ветра могут достигнуть 11 метров в секунду. В то же время ночью температура опустится до минус 9 градусов. 2 января температура также упадет до 9 градусов мороза.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал россиянам о погоде, которая ожидается после Нового года. Согласно прогнозам Росгидромета, зима в европейской части России будет неоднородной, отметил синоптик. «Количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20-25 градусов», — пояснил он.

