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Экономика

Центробанк получил право ограничивать выдачу кредитов россиянам

ЦБ РФ с 1 января получил право на введение ограничений на выдачу отдельных видов кредитов

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Центральный банк России с 1 января получил право вводить количественные ограничения для кредитных и микрофинансовых организаций на выдачу отдельных видов потребительских кредитов и займов. Новые правила начали действовать в соответствии с законом от 6 декабря.

Новые требования не коснутся займов и кредитов для юридических лиц, а также физических лиц, если средства идут на предпринимательскую деятельность. Ограничения не распространятся и на те обязательства, которые обеспечены ипотекой или заложенным автомобилем.

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Регулятор теперь может устанавливать максимально допустимую долю конкретных продуктов в финансовых организациях. При принятии решения будут учитываться риски увеличения долговой нагрузки заемщиков, их определит Банк России.

Госдума приняла закон в конце ноября 2021 года, а в ЦБ, в свою очередь, уточнял, что к инструменту прибегнут во второй половине 2022-го: банкам потребуется время на то, чтобы «настроить свои системы». Использовать механизм регулятор хочет в случае усиления рисков.

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Платон Щукин
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