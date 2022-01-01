Центробанк получил право ограничивать выдачу кредитов россиянам

Центральный банк России с 1 января получил право вводить количественные ограничения для кредитных и микрофинансовых организаций на выдачу отдельных видов потребительских кредитов и займов. Новые правила начали действовать в соответствии с законом от 6 декабря.

Новые требования не коснутся займов и кредитов для юридических лиц, а также физических лиц, если средства идут на предпринимательскую деятельность. Ограничения не распространятся и на те обязательства, которые обеспечены ипотекой или заложенным автомобилем.

Регулятор теперь может устанавливать максимально допустимую долю конкретных продуктов в финансовых организациях. При принятии решения будут учитываться риски увеличения долговой нагрузки заемщиков, их определит Банк России.

Госдума приняла закон в конце ноября 2021 года, а в ЦБ, в свою очередь, уточнял, что к инструменту прибегнут во второй половине 2022-го: банкам потребуется время на то, чтобы «настроить свои системы». Использовать механизм регулятор хочет в случае усиления рисков.