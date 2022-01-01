В Киеве назвали Путина безусловным президентом Украины

Настоящим президентом Украины является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский, заявил в эфире телеканала NTA украинский журналист Виталий Портников. Его цитирует РИА Новости.

«Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев», — сказал Портников.

По его мнению, украинцы и россияне так и не стали разными народами, несмотря на заявления Киева. Из-за этого, как указывает журналист, Украина может лишиться если не всей территории, то весомой ее части, например, Харьковской или Сумской областей.

Одним из примеров единения русских и украинцев Портников назвал любовь к сериалу «Сваты».

В начале декабря журналист заявил, что разговоры Зеленского о встрече с Путиным «под аплодисменты обезумевших поклонников» является прямым путем к дальнейшей дестабилизации государства. Портников посчитал, что в прямых переговорах лидеров двух стран нет смысла, поскольку Путин не планирует обсуждать с Зеленским Крым и Донбасс.