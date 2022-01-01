Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Киеве назвали Путина безусловным президентом Украины

Журналист Портников: президентом Украины для многих граждан является Путин, а не Зеленский

Фото: Unsplash

Настоящим президентом Украины является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский, заявил в эфире телеканала NTA украинский журналист Виталий Портников. Его цитирует РИА Новости.

«Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев», — сказал Портников.

По его мнению, украинцы и россияне так и не стали разными народами, несмотря на заявления Киева. Из-за этого, как указывает журналист, Украина может лишиться если не всей территории, то весомой ее части, например, Харьковской или Сумской областей.

Одним из примеров единения русских и украинцев Портников назвал любовь к сериалу «Сваты».

В начале декабря журналист заявил, что разговоры Зеленского о встрече с Путиным «под аплодисменты обезумевших поклонников» является прямым путем к дальнейшей дестабилизации государства. Портников посчитал, что в прямых переговорах лидеров двух стран нет смысла, поскольку Путин не планирует обсуждать с Зеленским Крым и Донбасс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Онищенко дал россиянам главные советы на утро 1 января
В Москве произошла массовая драка в новогоднюю ночь
В Киеве назвали Путина безусловным президентом Украины
Ученый предсказал сроки окончания пандемии COVID-19
Девушка Хованского рассказала о его первых днях после выхода из СИЗО
Мигранты решили зарезать барана на Новый год и возмутили пользователей сети
Роналду заявил о недовольстве футболистов результатами «Манчестер Юнайтед»
Опубликованы новые фотографии с Марса
Раскрыт способ борьбы с похмельем после праздников
Следственный комитет заинтересовался концертом Тилля Линдеманна в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter