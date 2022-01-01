Одно из крупнейших предприятий Украины частично приостановило работу

Днепровский металлургический завод (ДМЗ), принадлежащий группе компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского, частично приостановил работу из-за энергокризиса с 1 января. Об этом пишет «Украинская правда» .

По информации источника, одно из крупнейший предприятий Украины прекратило работу из-за нерентабельности производства. Одной из причин указывается «неопределенность» поставки угля из РФ, а также цена на энергоносители».

По предварительным данным, приостановка работы продлится не менее месяца.

Ранее глава политсовета украинской партии «НАШИ» Александр Долженков рассказал, что нашел выход из складывающегося в стране энергокризиса. «Во-первых, дефицит угля. Какие есть вызовы и возможности у власти? Например, разблокировка торговли с Донбассом. До 2016 года мы поставляли уголь с неподконтрольных территорий, и платились налоги в госбюджеты. Почему бы сейчас не повернуться лицом к людям Донбасса и не осуществить импорт угля?» — подчеркнул политик.

