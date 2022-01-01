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В России стало проще жениться и подать на развод

С 1 января 2022 года подать заявление на развод россияне могут в любой орган ЗАГС

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В 2022 году в России вступают в силу изменения в законодательстве, принятые в июле 2021 года, благодаря которым жениться и разводиться стало проще. Соответствующая информация опубликована на сайте Минюста.

По новым правилам, которые начинают действовать с 1 января, россияне для регистрации актов гражданского состояния могут подать заявление в любой орган ЗАГС. Речь идет о заключении брака, развода, получении свидетельства о рождении ребенка, регистрации усыновления, смерти, смене имени, фамилии и отчества и даже получения справок и повторных каких-либо свидетельств.

Ранее в любом ЗАГСе без привязки к месту прописки можно было только зарегистрировать брак, а в случае с рождением ребенка можно было обратиться по месту, где это произошло.

Летом 2021 года Минюст России разрешил органам ЗАГСа регистрировать браки на дому или в медицинских учреждениях. Это возможно в случае, если жених и невеста указали в своем заявлении «особые обстоятельства», из-за которых невозможно провести регистрацию брака в обычных условиях.

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Евгения Куликова
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