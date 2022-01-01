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В Совфеде отреагировали на призыв к Байдену обнародовать санкции против России

Сенатор Пушков назвал целью призыва экс-послов США к санкциям против РФ срыв переговоров

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Бывшие послы США в России призывают американского президента Джо Байдена к антироссийским санкциям, чтобы сорвать переговоры о гарантиях безопасности. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

«В этом и есть их главное предназначение. Угрозы так называемых "адских санкций" вместо предоставления гарантий России — верное средство срыва переговоров», — добавил сенатор.

Таким образом он отреагировал на призыв 24 американских экспертов по России и бывших послов США к Байдену обнародовать список мер, которые Белый дом намерен принять в случае нападения Москвы на Украину. По мнению дипломатов, план санкций необходимо довести до сведения РФ уже сейчас, «чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется».

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Варвара Кошечкина
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