В Совфеде отреагировали на призыв к Байдену обнародовать санкции против России

Бывшие послы США в России призывают американского президента Джо Байдена к антироссийским санкциям, чтобы сорвать переговоры о гарантиях безопасности. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

«В этом и есть их главное предназначение. Угрозы так называемых "адских санкций" вместо предоставления гарантий России — верное средство срыва переговоров», — добавил сенатор.

Таким образом он отреагировал на призыв 24 американских экспертов по России и бывших послов США к Байдену обнародовать список мер, которые Белый дом намерен принять в случае нападения Москвы на Украину. По мнению дипломатов, план санкций необходимо довести до сведения РФ уже сейчас, «чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется».