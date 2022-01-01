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Экс-послы США призвали Байдена обнародовать санкции против России

AP: Белый дом должен обнародовать подготовленных на случай нападения РФ на Украину санкции
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Группа из 24 американских экспертов по России и бывших послов призвала президента США Джо Байдена обнародовать список мер, которые Белый дом намерен принять в случае нападения России на Украину. Об этом сообщает Associated Press.

«Мы считаем, что США в координации с союзниками по НАТО и с Украиной должны немедленно принять меры, которые повлияют на расчеты Кремля до того, как там сделают выбор в пользу военной эскалации», — отметили они.

Уточняется, что заявление подписали два бывших посла США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, а также несколько экс-послов США на Украине. По мнению дипломатов, план таких санкций необходимо довести до сведения Москвы уже сейчас, «чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется».

Ранее Джо Байден сообщил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о недопустимости вторжения Москвы на Украину. Глава Белого дома заявил, что подобные действия приведут к введению санкций против России и увеличению американского военного присутствия в Европе.

Ксения Назарова
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