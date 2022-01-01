Роналду заявил о недовольстве футболистов результатами «Манчестер Юнайтед»

Нападающий сборной Португалии и «Манестер Юнайтед» Криштиану Роналду подвел итоги 2021 года. Футболист опубликовал пост на странице в Instagram.

«Я недоволен результатами "Манчестер Юнайтед". Мы все недовольны, я в этом уверен. Мы знаем, что должны работать усерднее, играть лучше и показывать больше, чем показываем сейчас», — заявил футболист. Он отметил, что хочет вернуть клуб туда, где он должен находиться. Футболист выразил надежду, что новый год станет поворотным моментом сезона.

В сентябре The Sun сообщил, что Роналду рассматривает возможность возглавить «Манчестер Юнайтед» после завершения карьеры. Португалец посчитал, что клуб может стать отличным местом для начала новой главы его жизни.

27 августа Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса». Он выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год. Вместе с «красными дьяволами» португалец трижды выигрывал чемпионат Англии и становился победителем Лиги чемпионов. В 2009 году форвард перебрался к мадридский «Реал», с которым четырежды выиграл Лигу чемпионов.

Роналду в 2021 году забил 46 мячей. По этому показателю он занимает пятое место.