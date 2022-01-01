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Онищенко дал россиянам главные советы на утро 1 января

Врач Онищенко посоветовал россиянам сходить в баню 1 января после празднования Нового года
Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал россиянам главные советы и рекомендации на утро после празднования Нового года. Об этом пишет KP.RU.

По его словам, после застолья полезнее всего воспользоваться так называемым термальным стимулятором общефизического здоровья и сходить в баню. Кроме того, по его словам, можно заняться уборкой снега.

Кроме того, подчеркивает специалист, 1 января следует провести в режиме умеренного потребления пищи. При этом недоеденные блюда стоит есть только в том случае, если они были убраны в холодильник и содержались в подходящих условиях.

«Вот в таком ритме — если мы проведем эти длинные то ли каникулы, то ли выходные, то ли праздники до 10 января, — то обязательно наберемся сил и с оптимизмом, со здоровым желанием поработать начнем наш 2022-й», — заключил Онищенко.

26 декабря прошлого года Онищенко назвал опасной традицией десятидневный отдых в новогодние праздники. Он призвал максимально использовать эти дни «во благо здоровью», например, ходить на лыжах.

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Варвара Кошечкина
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