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Девушка Хованского рассказала о его первых днях после выхода из СИЗО

После выхода из СИЗО блогер Хованский отдыхает и пытается влиться в нормальную жизнь

Фото: @mariia.nel

Возлюбленная блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, Мария Нелюбова рассказала о его первых днях после освобождения из следственного изолятора (СИЗО). Ее слова приводит телеканал «Дождь» (включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Девушка пояснила, что Хованскому можно видеться с ней и родителями. Также его могут навещать люди, которые не являются свидетелями по делу. Как отметила Нелюбова, после выхода из СИЗО блогер отдыхает, проводит время с родными и пытается влиться в нормальную жизнь.

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По ее мнению, Хованского выпустили из СИЗО, поскольку он не признался в том, что исполнял песню «Норд-Ост».

Ранее, 30 декабря, Нелюбова рассказала, что семь месяцев под стражей негативно повлияли на здоровье ее возлюбленного, однако в целом с ним все хорошо. «Уже даже временами радостный», — поделилась она.

29 декабря Хованского освободили из-под стражи. Блогеру, который находился под арестом с июня 2021 года, изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Ему нельзя выходить из дома с 18:00 до 10:00, посещать мероприятия, отправлять почту, пользоваться интернетом и телефоном, посещать место преступления, а также общаться с представителями СМИ и свидетелями по его делу. Исключением для последнего условия стали Нелюбова и родители Хованского.

Юрия Хованского арестовали в июне 2021 года. Блогеру предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Причиной стало исполнение Хованским песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году во время мюзикла «Норд-Ост».

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Варвара Кошечкина
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