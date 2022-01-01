На мэра французского города напал бездомный
BFMTV: бездомного литовца осудили на два месяца за нападение на мэра Кале Наташу Бушар
Мэр французского города Кале Наташа Бушар подверглась нападению со стороны бездомного. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Инцидент произошел 29 декабря у одной из сберегательных касс, где трое бездомных загородили проход в здание. Об их сумки споткнулась выходившая из учреждения беременная женщина, после чего Бушар попросила бездомных освободить проход. В ответ один из них ударил женщину. По данным телеканала, удар нанес выходец из Литвы.
Градоначальница обратилась с жалобой в полицию. В результате суд приговорил 51-летнего литовца к двум месяцам тюрьмы.
Ранее неизвестная женщина напала на мэра украинского города Черновцы Романа Кличука во время заседания городского совета. Инцидент попал на видео.