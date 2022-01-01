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На мэра французского города напал бездомный

BFMTV: бездомного литовца осудили на два месяца за нападение на мэра Кале Наташу Бушар
Наташа Бушар

Наташа Бушар. Фото: Global Look Press / ZUMA Press

Мэр французского города Кале Наташа Бушар подверглась нападению со стороны бездомного. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел 29 декабря у одной из сберегательных касс, где трое бездомных загородили проход в здание. Об их сумки споткнулась выходившая из учреждения беременная женщина, после чего Бушар попросила бездомных освободить проход. В ответ один из них ударил женщину. По данным телеканала, удар нанес выходец из Литвы.

Градоначальница обратилась с жалобой в полицию. В результате суд приговорил 51-летнего литовца к двум месяцам тюрьмы.

Ранее неизвестная женщина напала на мэра украинского города Черновцы Романа Кличука во время заседания городского совета. Инцидент попал на видео.

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Ксения Назарова
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