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Умерла режиссер «Смешариков» и «Лунтика»

Режиссер анимационного кино Галина Воропай умерла в возрасте 49 лет

Фото: Галина Воропай / «ВКонтакте»

Режиссер анимационного кино Галина Воропай умерла в возрасте 49 лет. Об этом сообщается в официальной группе кафедры режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ во «ВКонтакте».

Уточняется, что Воропай скончалась в ночь на 30 декабря. «Приносим соболезнования ее родным и близким! Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино!» — говорится в сообщении.

Причины смерти не называются.

Галина Воропай родилась 24 февраля 1972 года в Ленинграде. Была режиссером мультисериалов «Лунтик» и «Барбоскины», также работала над новым сезоном «Смешариков». Кроме того, она была художником-аниматором мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей» и режиссером анимации «Про Федота Стрельца Удалого Молодца».

Варвара Кошечкина
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