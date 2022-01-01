Россиянам подняли прожиточный минимум

С 1 января прожиточный минимум Россиян вырос до 12 654 рублей. Рост норматива заложило правительство России, о чем свидетельствует федеральный закон «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

«Установить в 2022 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, пенсионеров — 10 882 рубля, детей — 12 274 рубля», — говорится в документе.

Рост прожиточного минимума связан с президентской инициативой. В конце ноября в ходе совещании по социальным вопросам президент Владимир Путин признал, что первоначально заложенный рост в размере 2,5 процента слишком мал и не отражает экономической реальности. Тогда же глава государства предложил проиндексировать прожиточный минимум на 8,6 процента, чтобы опередить темпы инфляции.