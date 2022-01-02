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Британия потратила 700 миллионов для убеждения афганцев не покидать страну

Independent: Британия потратила £700 млн, чтобы убедить афганцев не убегать из страны

Фото: Ali Khara / Reuters

Правительство Великобритании предоставило более 700 миллионов фунтов компании Seefar, которая работает над тем, чтобы «изменить поведение мигрантов»: в частности, речь идет о том, чтобы «проинформировать тех, кто желает переехать в Европу, о возможных рисках» — иными словами, предотвратить их бегство из родных стран, даже если речь идет о таких неблагополучных регионах, как Афганистан. Об этом пишет The Independent.

702 миллиона фунтов — именно то, что Британия потратила на убеждение афганцев не убегать из страны. По данным газеты, это суммарные траты с 2016 года. Утверждается, что правительство тратило деньги на противодействие миграции даже перед самым приходом «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в РФ) к власти.

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При этом руководство страны уверено, что им не за что извиняться, поскольку они лишь хотели спасти афганцев и предотвратить их гибель во время путешествий: многие мигранты переправляются в Европу по Средиземному морю и тонут в пути.

При этом сотни афганцев оказались в опасности после приходи к власти талибов, в связи с чем пытались бежать из страны, цепляясь на шасси самолетов. Многие падали и гибли, другие получали тяжелые травмы в давке в аэропорту.

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Виктория Кондратьева
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