Дилер спрогнозировал стоимость автомобилей в 2022 году

Гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль заявил, что стоимость автомобилей в 2022 году будет расти медленнее, чем в 2021-м. Таким мнением он поделился в интервью URA.RU.

Мигаль подчеркнул, что на рынке авто сохранится дефицит, поэтому в среднем они подорожают. Однако он спрогнозировал более медленный рост цен, поскольку спрос на машины будет падать, а спекулятивные эффекты, наблюдаемые в 2021 году, не ожидаются. Специалист выразил надежду, что подорожание составит до десяти процентов.

Дилер предсказал, что в 2022 году борьба между автопроизводителями станет острее. Например, китайские бренды захотят увеличить свою долю на рынке и решат проблему с логистикой. В результате этого они создадут «хорошее соотношение цены и качества на рынке автомобилей», отметил глава Fresh Auto.

«А европейские марки столкнутся с дефицитом, связанным с проблемами производства, потому что никуда не девается проблема полупроводников, логистические проблемы и ковидные ограничения, которые еще есть в разных странах», — объяснил Мигаль.

В свою очередь специалист по подбору автомобилей, автоэксперт Владимир Ларин затруднился дать прогноз о размере подорожания на рынке в 2022 году. Он предположил, что цены на машины будут только расти. Однако стоимость автомобилей будет зависеть от экономических и геополитических факторов.

Ранее стало известно, что в России вырос средний размер кредита на авто. В ноябре 2021 года он достиг рекордных показателей в 1,2 миллиона рублей (на 2,4 процента).