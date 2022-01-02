Коты нашли способ погреться зимой на улице и выключили интернет хозяину

Житель Канады выявил причину перебоев с интернетом в доме — его коты вместо дворовых домиков используют для отдыха спутниковую тарелку. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

Сообщается, что канадец пользуется домашним интернетом благодаря спутниковым тарелкам Starlink — это проект Илона Маска для труднодоступных сельских регионов, который обеспечивает подключение через сеть орбитальных спутников. Из-за ремонта дома мужчина был вынужден установить прибор не на крышу, а на землю во дворе.

Вскоре он заметил, что в работе интернета начались перебои. Как оказалось, кошки канадца нашли способ греться зимой. Так, питомцы предпочли в морозы сидеть не в утепленных уличных домиках для домашних животных, сделанных хозяином, а лежать на тарелке, которая в холодную погоду сама включает режим обогрева и топит снег, чтобы убрать помехи, — в итоге сигнал связи выключался.

Ранее, в декабре, сообщалось, что кот-клептоман по кличке Кит течение нескольких лет ворует у соседей множество совершенно разных вещей. Среди них оказались устройство для употребления наркотиков и пакет с белым порошком.