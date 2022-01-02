Ученые назвали полезную сладость для сохранения молодости

Ученые из Гарвардского университета рассказали о полезных свойствах темного шоколада. Употребление этого продукта способствует сохранению молодости, сообщает Express.

Специалисты провели исследование, результаты которого показали, что приверженцы сладости жили на год дольше тех, кто ее не ел. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и минералов темный шоколад улучшает кровяное давление и предотвращает возникновение онкологии, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые Гарварда также заявили о пользе темного шоколада для памяти и работы мозга. Они назвали его эффективным продуктом для уменьшения резистентности к инсулину и для замедления старения. При этом количество активных соединений в шоколаде напрямую зависит от концентрации какао.

Исследователи добавили, что те люди, которые съедают три плитки темного шоколада в месяц, продлевают себе жизнь. Риск преждевременной смерти у них составил на 36 процентов меньше чем у тех, кто отказывает себе в употреблении этого продукта.