Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Ученые назвали полезную сладость для сохранения молодости

Express: ученые Гарварда заявили о пользе темного шоколада для замедления старения

Фото: Pixabay

Ученые из Гарвардского университета рассказали о полезных свойствах темного шоколада. Употребление этого продукта способствует сохранению молодости, сообщает Express.

Специалисты провели исследование, результаты которого показали, что приверженцы сладости жили на год дольше тех, кто ее не ел. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и минералов темный шоколад улучшает кровяное давление и предотвращает возникновение онкологии, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые Гарварда также заявили о пользе темного шоколада для памяти и работы мозга. Они назвали его эффективным продуктом для уменьшения резистентности к инсулину и для замедления старения. При этом количество активных соединений в шоколаде напрямую зависит от концентрации какао.

Исследователи добавили, что те люди, которые съедают три плитки темного шоколада в месяц, продлевают себе жизнь. Риск преждевременной смерти у них составил на 36 процентов меньше чем у тех, кто отказывает себе в употреблении этого продукта.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Британским военным приказали имитировать активность у границ с Россией
Бородина ответила бывшему мужу Омарову на обвинения в измене с его «шестеркой»
В России спрогнозировали подорожание алкоголя после повышения акциза
Защищавшуюся от изнасилования женщину задержали за умышленное убийство
Аналитик данных дал прогноз по распространению омикрона в России
Ученые назвали полезную сладость для сохранения молодости
Россиянам назвали три способа спасти детей от отупения в новогодние каникулы
Премьер-министр Судана объявил о своей отставке
Биолог назвала более уязвимые перед коронавирусом группы крови
Биолог констатировала невозможность появления коллективного иммунитета
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter