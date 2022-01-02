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В Петербурге начнут требовать ковид-сертификаты для посещения общепита и ТЦ

Со 2 января в Петербурге ввели ковид-сертификаты для посещения общепита и торговых центров

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

В Санкт-Петербурге с воскресенья, 2 января, при посещении заведений общепита, предприятий розничной торговли и торговых центов (ТЦ) начнут требовать наличие ковид-сертификатов. Об этом сообщает ТАСС.

Это требование не будет распространяться на производственные столовые, предприятия общепита на территории гостиниц для постояльцев, а также кафе на вокзалах и в аэропортах. Также ковид-сертификат не потребуется для посещения магазинов без торгового зала, аптек, автозаправочных станций, продовольственных магазинов и магазинов с непродовольственными товарами первой необходимости.

О том, что в Санкт-Петербурге со 2 января будут введены ковид-сертификаты для посещения ресторанов и торговых центров, 22 декабря сообщал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

За прошедшие сутки в Петербурге было выявлено 1534 новых случая заражения коронавирусом.

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Марина Совина
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