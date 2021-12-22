В Петербурге введут QR-коды для посещения ресторанов и торговых центров

В Санкт-Петербурге со 2 января посещать рестораны и торговые центры можно будет только по QR-кодам. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что, согласно изменению в постановлении №121, введение цифровых пропусков переносится с 27 декабря на 2 января. В новогоднюю ночь заведения общественного питания смогут работать без ограничений по времени.

Пиотровский добавил, что с 1 января 2022 года в Санкт-Петербурге заполняемость кинотеатров увеличиваться с 50 до 75 процентов.