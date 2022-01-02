Врач назвал снижающий давление напиток
Директор японской клиники «Сибаура» Хиросигэ Итакура сообщил, что кофе является одним из напитков, который способен снизить кровяное давление. Его слова приводятся на портале Yahoo News Japan.
Врач отметил, что в кофе следует добавлять уксус или лимон. Он посоветовал употреблять в день три-четыре чашки этого напитка, чтобы подержать действие полифенолов.
Итакура подчеркнул, что хлорогеновая кислота, которая дает горечь и цвет кофе, имеет ряд полезных свойств, в том числе антибактериальное действие в кишечнике, предотвращение снижения функции печени, а также близорукости и пресбиопии.
По его словам, хлорогеновая кислота стабилизирует кровяное давление, предотвращает развитие атеросклероза и помогает сжигать больше жира, что приводит к увеличению энергозатрат. Также она способна подавлять воспаления в организме, уменьшать образование бляшек на стенках сосудов и защищать эндотелиальные клетки в них, сохраняя их эластичность.
Специалист добавил, что для усиления действия хлорогеновой кислоты в кофе следует добавлять уксус. Эффект становится сильнее, чем от уксуса и кофе по отдельности.
Ранее сообщалось, что употребление клюквенного сока может способствовать нормализации кровяного давления. Выяснилось, что в среднем систолическое давление у употреблявших данный напиток снижалось на 1,52 миллиметра ртутного столба, а диастолическое — на 1,78 миллиметра ртутного столба.