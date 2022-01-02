На Украине рассказали о достижении страны

Украина на сегодняшний день является единственной страной, где наблюдается одновременный отток капитала и рабочей силы. О достижении страны рассказал украинский политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «Украина 24».

«Я уже не говорю, что у нас демография — европейское старейшее население, экономика африканская. Мы же убили сложную экономику. Она у нас простая, монопрофильная — зерно, соя, кукуруза. Чемпионы по кукурузе», — сказал он.

Карасев добавил, что в стране в настоящий момент отсутствует четкая экономическая доктрина, а единственный способ покрыть дефицит платежного баланса — трудовая миграция населения и переводы от «заробитчан». Однако политолог отметил, что это больше не работает. «Простые украинцы поедут в Польшу, в Финляндию, в Германию и так далее. Но они там просто остаются уже. Раньше они возвращались, а сейчас они не верят», — сказал он.

Ранее ученые Национальной академии наук (НАН) Украины предрекли сокращение населения страны к концу XXI века почти в два раза до 22 миллиона человек. «Украинское общество стремительно стареет, потому что у нас выше, чем в Европе, смертность и более низкая рождаемость. И за счет уменьшения количества рождений растет доля пожилых людей», — сказал замдиректора Института демографии и социальных исследований Александр Гладун.