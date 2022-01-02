Прокуратура назвала возможную причину смертельного ДТП с автобусом под Рязанью
Прокуратура: водитель автобуса, попавшего в ДТП под Рязанью, мог уснуть за рулем
Водитель автобуса, который попал в ДТП под Рязанью, мог уснуть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
«Водитель не справился с управлением. Предварительно, уснул», — уточнил источник. В ведомстве добавили, что на место проишествия выехал зампрокурора области.
Ранее Telegram-канал «112» опубликовал видео с места смертельной аварии с участием автобуса на автодороге Москва-Астрахань под Рязанью.
ДТП с рейсовым автобусом на автодороге Москва-Астрахань произошло в 05:45 утра в воскресенье, 2 января. По предварительным данным, погибли пять человек, 16 пострадали. Всего в автобусе находилось 56 пассажиров.