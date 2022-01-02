Неизвестный сбежал из Южной Кореи в Северную

1 января неизвестный пресек заграждения в восточной южнокорейской провинции Канвондо и бежал в КНДР. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на военных.

Специальное оборудование зафиксировало, что человек находился в демилитаризованной зоне в 21:20 субботы по местному времени (15:20 по Москве). Примерно час спустя он пересек демаркационную линию. Для поимки перебежчика были направлены южнокорейские солдаты, однако попытка оказалась неудачной.

Информация о личности и его судьбе пока неизвестна. Утром в воскресенье, 2 января, Сеул отправил в Северную Корею уведомление о произошедшем посредством западной военной линии коммуникации. Ведется расследование.

Ранее Южная Корея заявила, что готова вместе с КНДР, Китаем и США объявить об окончании Корейской войны 1950-1953 годов. Но переговоры еще не начались из-за требований Пхеньяна. В сентябре Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, дала понять, что Пхеньян пойдет на диалог только в случае, если США откажутся от того, что она назвала «враждебной политикой».