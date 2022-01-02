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Назван виновный в смерти артиста на сцене Большого театра

Комиссия Большого театра: в гибели артиста Кулеша виновна заведующая ансамблем Миронова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В смерти артиста Большого театра Евгения Кулеша виновна руководитель мимического ансамбля Екатерина Миронова, заявил адвокат семьи погибшего Андрей Алешкин. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат поделился выводами специальной комиссии Большого театра по изучению обстоятельств случившегося. Специалисты пришли к выводу, что руководитель ансамбля не проконтролировала состояние Кулеша, который в момент гибели был пьян.

«В действиях пострадавшего комиссия усматривает грубую неосторожность. Заведующая коллективом мимического ансамбля Большого театра Екатерина Миронова нарушила требования должностной инструкции, выраженные в недостаточном контроле за соблюдением Евгением Кулешом трудовой и производственной дисциплины. Она виновна в том, что он был пьян», — рассказал адвокат.

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Он уточнил, что в состав комиссии входят представители Фонда социального страхования, профсоюзов, работники, которые связаны с предприятием, а также трудовая инспекция Москвы. «При таких выводах комиссии у меня есть все основания просить дополнительную компенсацию. Это может быть как выплата единовременного пособия, так и назначение пенсии», — добавил Алешкин.

29 декабря прошлого года стало известно, что Фонд социального страхования России выплатит один миллион рублей матери Кулеша. Она также получила от фонда Большого театра компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей.

Ранее мать погибшего артиста обратилась к президенту России Владимиру Путину. Женщина не согласилась с выводами комиссии, в которой заявили, что 37-летний актер якобы был пьян и сам виноват в трагедии. Светлана Кулеш попросила у главы государства помощи в расследовании гибели сына.

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Дмитрий Сотак
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