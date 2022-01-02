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В Совфеде рассказали об удивительных последствиях расставания Литвы и России

Сенатор Пушков об экономии энергии в Литве: стоило ради этого евроинтегрироваться?

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Литве не стоило ссориться с Россией, чтобы сейчас не экономить на услугах ЖКХ. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал «Спутник. Ближнее зарубежье» сообщил, что поставщик энергии Elektrum Lietuva в Литве посоветовал жителям кипятить меньше воду, снизить температуру в квартирах до 16 градусов, понизить громкость музыки, не включать телевизор фоном, а также использовать посудомоечную машину и холодильник только при полной загрузке.

«И стоило ради этого "евроинтегрироваться"? А главное — напрочь ссориться с главным поставщиком энергоресурсов в Европе? Чтобы на всем экономить, понижать температуру и мерзнуть? Удивительные последствия имеет расставание с Россией для этих республик, особенно Латвии и Литвы — от распродажи железных дорог до депопуляции», — написал сенатор.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков отреагировал на слова бывшего председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса об условии для «возвращения» Крыма в состав Украины. Член Совфеда заявил, что Крым навсегда останется в составе России, а перспективы распада реальны для Украины, которая была сформирована как государство с помощью Российской империи и Советского Союза.

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Никита Абрамов
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